مساعدات طبية من سلطنة عمان للسودان

وصلت مطار الخرطوم الجمعة طائرة عمانية تحمل مساعدات طبية من حكومة سلطنة عمان كان في استقبالها مدير إدارة الطوارئ د. تهاني أمين ومدير إدارة العلاقات الثنائية والمتعددة د. ايمان مختار وسفير دولة سلطنة عمان بالسودان علي بن سليمان الدرمكي.

وعبرت مدير إدارة الطوارئ د. تهاني أمين وفق ( سونا) عن تقدير السودان حكومة وشعباً للدعم الطبي الذي قدمته الحكومة العمانية والشعب العماني مشيرة الى أن ذلك يؤكد متانة وازلية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، واكدت أن الدعم متواصل من قبل الإخوة العمانيين من طوارئ الخريف مروراً بجائحة كورونا الموجة الأولى والثانية.

من جانبه أكد السفير العماني بالسودان علي بن سليمان الدرمكي وقوف دولة سلطنة عمان مع السودان في كل المحن التي يمر بها مشيراً إلى أن هذه الدفعة هى الخامسة التي تقدمها حكومة سلطنة عمان للشعب السوداني، مؤكدا تواصل الدعم في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الدرمكي أن الدفعة الأولى كانت عبارة عن (4) طائرات تحمل 60 طن والدفعة الثانية 100طن والثالثة كانت عبارة عن حاويات مقدمة من الشعب العماني و الإخوة السودانيين المقيمين بالسلطنة والدفعة الرابعة كانت عبارة عن 14 الف سلة غذائية تم توزيعها على المواطنين السودانيين من قبل سفارة سلطنة عمان بالخرطوم واليوم نبدأ الدفعة الخامسة بوصول 5 طن من جملة 22 طن عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)