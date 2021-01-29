نسبة تغطية عالية لحملة شلل الاطفال بالشمالية

حققت الولاية الشمالية نسبة تغطية كلية بلغت 97,2% في الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال والقضاء علي نقص فيتامين (أ) الجولة الثانية والتي نفذت بالولاية في الفترة من الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري وحتى الثامن والعشرين منه واستهدفت الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات بلغ عددهم أكثر من 110الف طفل وطفلة عبر استراتيجية الحملة من منزل الى منزل والمراكز الثابتة حيث تم تطعيم 107455 طفل وطفلة من جملة العدد المستهدف . بحسب وكالة السودان للانباء

كما بلغت نسبة الفيتامين الاحمر 98% والذي إستهدف 88513 طفل وطفلة وتم اعطائه لعدد 86667 طفلا من جملة المستهدف فيما بلغت نسبة الفيتامين الأزرق 89% وتم اعطائه لعدد 9771 طفل وطفلة من جملة المستهدف البالغ 10940طفلا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)