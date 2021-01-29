د.الهادي : الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان سياسية

امتدح الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي حكومة جنوب السودان وشعبها لاستضافتها مفاوضات أطراف السودان التى توجت باتفاق سلام جوبا.

وقال الهادي لدى لقائه الجمعة بمدينة الضعين بولاية شرق دارفورلاجئين من دولة جنوب السودان في معسكر كريو برئاسة السلطان إبراهيم ويل قال إن السودان يقدر لجنوب السودان الجهد الكبير ووقوفها مع السودان حتى تحقق السلام الذي أصبح واقعا بين أهله.

وأوضح رئيس الجبهة الثورية وفق ( سونا ) أن سلام جوبا انعكس إيجابا على مستوى العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان على مستوى قيادة البلدين ؛مبينا أنه عزز ايضا علاقات الشعبين خاصة في الولايات الحدودية لتداخلها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

وقال الهادي إن الحدود بين البلدين تعتبر سياسية فقط وإنما علاقة شعبي البلدين تاريخية وأزلية؛ وأضاف إن سلام جوبا عزز تلك العلاقات وان حركة شعبي البلدين ستنشط في الحدود بالاستفادة من التبادل الثقافي والاقتصادي بينهما.

من جانبه أكد محمد عبدالكريم محمود مدير إسكان الضعين المكلف ان العلاقات بين مجتمع شرق دارفور واللاجئين من جنوب السودان علاقات قديمة؛ وأن هناك تداخلا بين الشعبين في الحدود قبل الانفصال ؛ مشيرا الي ان مفوضية اللاجئين بشرق دارفور ستواجه ببعض الاشكالات التى تتمثل في قلة المساعدات الإنسانية التى تقدمها المنظمات والتي ستكون ضعيفة في بعض الاحيان .

وكشف عبدالكريم عن تسجيل أكثر من٦١٢٥٣ لاجئى في جميع محليات الولاية وقال إن مفوضية اللاجئين بشرق دارفور وضعت خطة طموحة لاستيعاب أكبر عدد من اللاجئين.و أشارإلي أن هناك تنسيقا قويا بين الحكومة والشركاء من المنظمات العاملة في معسكرات اللاجئين بشرق دارفور بهدف تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية للمعسكرات

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)