كأس السوبر.. الثالثة للهلال أم الثانية للنصر؟

يسعى الهلال إلى الانفراد بصدارة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب السوبر، حينما يواجه غريمه التقليدي النصر السبت على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويملك الهلال سجلاً جيداً في بطولة السوبر حيث يعتبر أكثر الأندية تحقيقاً للقب بواقع مرتين في حين حقق النصر اللقب مرة واحدة والتي كانت في النسخة الماضية.

وانطلقت كأس السوبر السعودي عام 2013 ونجحت فرق الفتح والشباب وأهلي جدة والنصر بالتتويج مرة واحدة، في حين حقق الهلال لقبين.

وبدأ الهلال مشواره في كأس السوبر عام 2015 حينما التقى غريمه التقليدي النصر بطل الدوري حينها وفاز بهدف نظيف سجله لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو في مباراة أقيمت في لندن.

وخاض الهلال وفق العربية نت النهائي الثاني له في العام الذي يليه وخسر من الأهلي بركلات الترجيح في لندن، ليحقق لقبه الثاني في عام 2018 بعد فوزه على اتحاد جدة 2-1 في لندن أيضاً.

وفي المقابل يبحث النصر عن لقبه الثاني في المسابقة بعد تتويجه بلقب الأول والذي كان في النسخة الماضية عقب فوزه على التعاون بركلات الترجيح في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله “الجوهرة المشعة” بجدة.

ويعتبر النصر أكثر الأندية وصولاً لنهائي السوبر بالتساوي مع الهلال بواقع 4 مرات حيث أنه النهائي الرابع الذي يصل له بجانب غريمه التقليدي.

وتوج النصر بلقب وحيد وخسر لقبين الأول كان من أمام الشباب عام 2014 وخسر بركلات الترجيح والثاني من الهلال عام 2015 وخسر بهدف نظيف والثالثة التي كانت في النسخة الماضية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)