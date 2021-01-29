بدء إجراءات تجديد التراخيص للمؤسسات الصيدلانية بولاية الخرطوم

بدأت الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم اجراءات تجديد التراخيص للمؤسسات الصيدلانية الخاصة في الفترة من 28 يناير الجاري حتي 27 ابريل المقبل وذلك وسط تدابير صحية بمبنى الادارة بوزارة الصحة بالخرطوم.

واكدت مدير الادارة العامة للصيدلة د. سارة عمر عبدالله وفق (سونا) ان انطلاقة اجراءات التراخيص في اليوم الاول بدأت بنسبة حضور بلغت 75%، وفقا للبرنامج الذي اعدته الادارة وحددت بموجبه تسجيل 60 مؤسسة صيدلانية يوميا على ان تتم برمجة بقية المؤسسات تباعا حتى السابع والعشرين من ابريل المقبل.

وابانت مدير الادارة العامة للصيدلة ان اليوم الاول شهد الاجراءات الاولية ومراجعة المستندات لعدد 25 شركة و36 صيدلية ومخزن ادوية واحد، واشادت بالتزام اصحاب المؤسسات الصيدلانية بالحضور تبعا للبرنامج المحدد والتزامهم بالاجراءات الوقائية.

من جهتها اعلنت مديرة ادارة المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالخرطوم د. رشا يوسف ميرغني استعداد الادارة العامة للصيدلة لاستقبال كافة الاستفسارات عبر منصة التواصل الخاصة بالادارة على الفيس بوك لافتة الى قيام الوزارة بانشاء موقع الكتروني على فيس بوك للتسجيل وذلك تماشيا مع الاحترازات الصحية ومواكبة للحوسبة.

ووجهت د. رشا بضرورة احضار كافة المستندات المطلوبة في الموقع لأكمال اجراءات التجديد، و سيتم إرسال رسالة نصية علي رقم الهاتف المسجل بالموقع لكل مؤسسة بتاريخ الحضور مشيرة الى ان أي مؤسسة لا يتم تسجيلها عبر الموقع تتعرض لفقدان فرصتها في التجديد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)