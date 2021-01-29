تعافي (10) حالات كورونا ووفاة حالتين بالجزيرة

أعلنت وزارة الصحه بولاية الجزيرة في تقريرها الوبائي اليومي لجائحة كورونا الموجه الثانيه عن تسجيل 7 إصابات موجبه جديده بكورونا وتعافي 10 حالات ووفاة حالتين الخميس 28 يناير الجاري وأوضح التقرير التراكمي لجائحة كورونا الموجه الثانيه للفتره من 22 أكتوبر 2020م حتي 28 يناير 2021م وفق ( سونا) عن تسجيل 1937 حالة إشتباه إصابة بفايروس كورونا منها 872حالة موجبه و181 وفاة وتعافي 567 حاله و95 حاله موجبه في الحجر المنزلي و29 مريض داخل غرف العزل … وناشدت الوزارة مواطني الولايه بضرورة الإلتزام بالموجهات الصحيه التي تنزلت من وزارة الصحه الإتحاديه والولائية للحد من الإصابة بفايروس كورونا . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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