شاهد بالصور: الهلال يهزم مازيمبي (1/2) في بطولة سيمبا

فاز فريق الهلال يهزم مازيمبي 1/2 في بطولة سيمبا التنزاني الودية في المباراة التي جرت عصر بالعاصمة دار السلام أحرز أهداف الهلال موفيني ومحمد موسى الضي الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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