بدء مُحاكمة المتهم بمقتل الشهيد حسن محمد عمر

تبدأ الأحد بقاعة معهد العلوم القضائية، أولى جلسات البلاغ رقم ٥٣٨٧/ ٢٠١٩م، الخاص بمقتل الشهيد حسن محمد عمر، المتهم فيه أشرف الطيب عبد المطلب. وسيقدم النائب العام لجمهورية السودان، تاج السر الحبر خطبة الاتهام. يُشار الى أن المحقق في البلاغ وكيل النيابة محمد الصافي محمد سليمان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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