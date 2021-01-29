عرمان :الأزمة الحالية التي يمر بها السودان أكبر من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

قال نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان إن الأزمة الحالية التي يمر بها السودان أكبر من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واضاف بأن قوات الدعم السريع رغم تجربتها المعرفة الا ان لديها فرصة لتجديد نفسه والمشاركة فى بناء الدولة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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