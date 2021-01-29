ترتيبات لانطلاق بث اذاعة متخصصة في مجالات البحث العلمي الزراعي

تنطلق خلال الأيام المقبلة بث الإذاعة السودانية المتخصصة في تناول مجالات البحث العلمي الزراعي وذلك عقب التصديق النهائي لها تحت اشراف الدكتور عبدالقادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية لتبدأ البث من إدارة التقانة بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية .

وقال المهندس بشري حبيب الله مدير إدارة الإرشاد ونقل التقانة بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية في تصريح لـ(سونا) ان بث الإذاعة سينطلق من سبعة ولايات كمرحلة اولى، مبينا المساعي والترتيبات لتبث الإذاعة على القمر الصناعي عربسات ونايل سات حتى يعم يتم الاستماع في جميع أنحاء العالم.

وبحسب سونا، أضاف حبيب الله ان الإذاعة مخصصة لتناول قضايا البحث العلمي الزراعي وتقديم الإرشاد والوعي للمزارعين، مشيدا بالدعم الكبير الذي بُذل من القائمين على انطلاق بث الإذاعة على رأسهم الوزير ووكيل الاعلام والثقافة ومديرالاذاعة بهدف ان تكون الزراعة قاطرة الاقتصاد السوداني .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)