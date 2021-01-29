وسط دارفور : تدابير لتطوير التجارة الحدودية

بحث دكتور أديب عبدالرحمن يوسف والي وسط دارفور مع وفد وزارة الصناعة والتجارة برئاسة الاستاذ عبدالباقي عيسى مدير الإدارة العامة لشؤون الولايات بوزارة الصناعة والتجارة الذي يزور الولاية هذه الأيام ،بحضور مدير عام وزارة المالية بالولاية ومدير التجارة والتمويل ، بحثوا سبل تطوير وتقنين التجارة الحدودية والتجارة الحرة بين وسط دارفور والدول المجاورة ، وفتح المعابر الحدودية مع دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى.

وقد استمع أديب خلال الاجتماع المشترك وفق ( سونا) الى تقرير مفصل حول وضع التجارة والبورصات التجارية وتطويرها لاستيعاب حجم التبادل التجاري بين الولاية ودول الجوار وتفعيل الجمعيات التعاونية بالولاية، خاصة وأن وسط دارفور تعتمد على الزراعة والتجارة باعتبارها أبرز المناشط التي يمارسها سكان الولاية.

و خرج اللقاء بتوصيات تدعو لفتح مكتب لوزارة الصناعة والتجارة الاتحادية بالولاية لتسهيل تقديم الخدمات والاستشارات التجارية والحد من ظاهرة تهريب السلع والمحاصيل النقدية والاستفادة من موارد الولاية ،وتقنين حركة الأسواق وتشجيع الانتاج الذي ينعكس على الخدمات التنموية والخدمية بالولاية وتدريب وتأهيل منسوبي الجمعيات التعاونية بالولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)