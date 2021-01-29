عاجل.. مجلس السيادة: عائشة موسى زارت مدينتى عطبرة والدامر ولم تزر شندي

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 29 يناير 2021

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اصدر مجلس السيادة الانتقالي تعميما صحفيا نفي فيه ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول بيان اصدره مجلس شوري الجعليين أمس؛ حمل فيه عضو مجلس السيادة الاستاذة عائشة موسى مسؤولية احداث احتفال مناصرة والي نهر النيل بمدينة شندي؛ حيث أكد التعميم أن عضو مجلس السيادة عائشة موسى لم تزر مدينة شندي، وانما اقتصرت زيارتها لمدينتى عطبرة والدامر.



فيما يلي نص التعميم :

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي البيان الذي اصدره مجلس شورى الجعليين امس، وحمل فيه عضو مجلس السيادة الاستاذة عائشة موسى مسؤولية احداث احتفال مناصرة والي نهر النيل بمدينة شندي .

ونود ان نؤكد ان عضو مجلس السيادة الاستاذة عائشة موسى لم تزر مدينة شندي، وانما اقتصرت زيارتها لمدينتى عطبرة والدامر، وان الزيارة للولاية هدفت لدعم ومناصرة المرأة و تمثيلها في الحكومة المدنية وفقا للوثيقة الدستورية بجانب الوقوف على احوال المواطنين وتعزيز النسيج الاجتماعي وترقية وتطوير الاداء بمؤسسات الولاية المختلفة، وان إثارة مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على امن واستقرار ولاية نهر النيل وعلى قدرات وامكانيات انسانها المعطاء.

مجلس السيادة الانتقالي..