شاهد بالصورة.. عضو السيادي إبراهيم جابر يصل العاصمة لواندا

وصل عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق الركن مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر مساء اليوم إلي العاصمة الأنغولية لواندا، للمشاركة في قمة البحيرات العظمى، التي تبدأ اعمالها غداً، لبحث الوضع السياسي في افريقيا الوسطى. وكان في استقباله بمطار لواندا بحسب (سونا)، وزير خارجية أنغولا السفير تيتي أنطونيو والقائم باعمال سفارة السودان ايهاب ابراهيم سالم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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