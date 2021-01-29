عاجل.. مجلس السيادة: لا نية لدى السودان للاعتداء على إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 29 يناير 2021

أعلن مجلس السيادة السودانى ان السودان ليس لديها نية للاعتداء على إثيوبيا، حسبما ذكرت قناة العربة في خبر عاجل لها.



وكان أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان محمد حسن التعايشى، أن السودان سيظل ساعيا للحل السلمي مع إثيوبيا والاحتكام لحدود عام 1902، وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن التعايشي التقى في بريتوريا الأربعاء، مع رئيس جمهورية جنوب أفزيفيا ماتاميلا سيريل رامافوزا، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بجان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية، وقضية الحدود بين السودان وإثيوبيا، وأضاف قمر الدين أن اللقاء تطرق لقضية سد النهضة، مشيرا إلى أن السودان لديه موقفًا واضحًا بأن تكون هناك اتفاقية ملزمة عمادها الملء والتشغيل.

وأوضح أن رئيس جنوب أفريفيا استمع للتفاصيل الدقيقة، ووعد بمناقشة ذلك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.