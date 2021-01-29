عاجل.. دخول الجامعات السودانية في أكبر قاعدة عالمية للبيانات الالكترونية

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 29 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت الدكتورة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي عن عودة العلاقات بين السودان وأمريكا في المجالات العلمية عبر قواعد البيانات الإلكترونية، برو كويست Pro Quest Central، المنصة التي تحتوي على أكبرقاعدة بيانات في مختلف التخصصات كالطب والعلوم الاجتماعية والتكنولوجيا والتاريخ والأدب والفلسفة وغيرها من العلوم كما تتيح أيضاً العناوين والمعلومات المهمة ونشرها في جميع أنحاء العالم.



وأوضحت الدكتورة انتصار أن منصة البرو كويست تقدم أحدث الخدمات في المجالات العلمية للناشرين وتوفر معلومات شاملة ومتخصصة ، كما تقوم بنشرالأخبار التي تهم باحثي الخدمة العلمية وآخر ما توصلت اليه الأفكار الأكاديمية ، موضحة بأن قواعد بيانات ProQuest هى الأكثر شيوعاً وسهلة الاستخدام وبها محتوى متنوع ويدعم البحث العلمي في كافة التخصصات .

وأكدت صغيرون أن التعليم العالي سيقطف أول ثمرة من ثمار التعاون بين السودان وأمريكا ، لأن الولايات المتحدة تقف مع السودان في كافة القضايا لادماجه في المحيط الإقليمي والدولي، مشيرة الى أن أغلبية الجامعات السودانية يمكنها الوصول إلى قاعدة البيانات والمعلومات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها دون أي عوائق .

وأعربت صغيرون عن سعادتها وامتنانها لكل من ساهم في فتح مثل هذه الآفاق التي تتيح فرص أوسع للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي كما تطلّع لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين معربة عن تفاؤلها بالفترة المقبلة ، وسعيها لتعزيز التعاون بين السودان وأمريكا في كافة المجالات لاسيما الجانب التعليمي مشيرة الى ان هذا التعاون يجيء في اطار سعي وإسهامات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب .