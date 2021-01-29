خلو سنار من تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا أمس

قال مدير الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة بولاية سنار المقداد محمد جادالله أن الولاية خلت يوم أمس من تسجيل أية حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما سجلت حالتي شفاء ليظل تراكمي حالات الإصابة المؤكدة (٤١٧) حالة وترتفع حالات الشفاء الى (٣٣٠) حالة والوفيات (٥٩) حالة وفاة.

وأكد المقداد في تصريح بحسب (سونا)، ان الحالات النشطة بلغت (٢٨) حالة منها (٦) حالات في العزل بمدينة سنار واحدة منها تابعة للنيل الأبيض و(٢) حالة في عزل ولاية الجزيرة وحالة واحدة بالفاو و(١٩) حالة تتم متابعتها بالعزل المنزلي.

مشيراً إلى أن جملة إصابات الموجة الثانية بلغت (١٣٦) حالة؛ وان فرق التقصي بالمحليات التي سجلت الحالات قامت بتطهير وتعقيم المنازل وتوعية اسرالمصابين وإرشادهم باتباع التحوطات الصحية اللازمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)