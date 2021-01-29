اتفاق مشروط يعيد حركة السير بطريق بورتسودان – الخرطوم

فتح المحتجون على قرارات لجنة التمكين بسنكات الطريق القومي والعقبة وسمحوا باستئناف حركة النقل البري.

وأمهل المحتجون حكومة الولاية أسبوعاً للبت في مطالبهم التي سبق وأن تقدموا بها أول أمس الأربعاء والمتمثلة في حل لجنة إزالة التمكين بالولاية وإلغاء قائمة حجز أرصدة 11 من قيادات الولاية من بينهم رئيس الوزراء السابق د. محمد طاهر ايلا وثلاثة من أبنائه.

وتهعد والي الولاية د. عبد الله شنقراي بالرد على المطالب خلال المدة المحددة.

وبحسب صحيفة السوداني، أن الوالي وعد المحتجين باصطحابه رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا سيد محمد الأمين ترك في السفر إلى الخرطوم خلال اليومين القادمين لمناقشة تنفيذ المطالب مع الحكومة المركزية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)