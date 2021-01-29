تطورات جديدة بـ”مستندات” في محاكمة بكري حسن صالح

كشف المتحري في قضية تهريب فهد عبد الواحد المحكوم بالمؤبد في قضية مخدرات، عن خطاب صادر من المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، لوزير الداخلية في العام 2012م طالبه فيه بإسقاط العقوبة عن المتهم.

وبحسب صحيفة الصيحة، يواجه بكري، ومدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسن، ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح الأسبق الفريق شرطة أبو عبيدة سليمان، الاتهام بتهريب النزيل (فهد) المحكوم بالسجن المؤبد مدان في قضية مخدرات.

ودفع المتحري بمستند صادر من المتهم بكري، إبان عمله وزيراً لرئاسة الجمهورية في العام 2012م، طالب فيه وزير الداخلية وقتها بإسقاط عقوبة المؤبد عن النزيل الهارب (فهد عبد الواحد النور طه).

ودفع المتحري بمستند ثانٍ، كشف مغادرة النزيل الهارب الخرطوم عبر مطار الخرطوم وتوجه إلى مصر على متن خطوط (مارسلاند الجوية) في العام 2013م.

وأيضاً دفع المتحري بمستند ثالث صادر من مدير سجن سوبا للمتهم الأول مدير السجون الأسبق الفريق أبو عبيدة سليمان، طالبه بنقل النزيل الهارب للعمل كمراسلة.

فيما تقدم المحامون بطلب للمحكمة بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة جميع المتهمين لسقوطها بالتقادُم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)