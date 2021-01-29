دخول الجامعات السودانية في أكبر قاعدة عالمية للبيانات الإلكترونية

أعلنت الدكتورة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي عن عودة العلاقات بين السودان وأمريكا في المجالات العلمية عبر قواعد البيانات الإلكترونية، برو كويست Pro Quest Central، المنصة التي تحتوي على أكبر قاعدة بيانات في مختلف التخصصات كالطب والعلوم الاجتماعية والتكنولوجيا والتاريخ والأدب والفلسفة وغيرها من العلوم، كما تتيح أيضاً العناوين والمعلومات المهمة ونشرها في جميع أنحاء العالم بحسب (سونا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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