صيادلة: تجار السوق الأسود يحتكرون الأدوية النادرة

كادت أرفف الصيدليات بالعاصمة السودانية الخرطوم تخلوا من الأدوية بسبب الأزمة التي تعانيها البلاد في توفيرها.

وقال صاحب إحدى الصيدليات بشارع الزيتونه أنه لا تتوفر إلا بعض الأصناف غير الأساسية كـ(الفايتمينات ومسكنات الألم ومستحضرات التجميل ومستلزمات الأطفال). وصارت العبارات التي نستخدمها كثيراً هذه الأيام (الدواء قاطع، أو غير متوفر).

واشار إلى ان أغلب الأدوية غير المتوفرة هي المنقذة للحياة، وأدوية الضغط والقلب والسكري وبخاخات الأزمة والحساسية والغدة الدرقية، وحتى المحاليل الوريدية حيث شكا بعض أصحاب الصيدليات من عدم توفر الدواء بسبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني.

وقال صاحب صيدلية بالخرطوم صالح يوسف بحسب صحيفة السوداني، ان هنالك ندرة في الأدويه لعدم توفر الدولار للاستيراد وارتفاعه في السوق الموازي.

وقال ان وزارة المالية خصصت مبلغ (60)مليون دولار لتمويل الأدوية غير أنها لم تنه أزمه الدواء.

وقالت الصيدلانية نوران محمد ان هناك ندرة في أدويه الضغط والسكري والأدويه المتوفرة فقط هي المسكنات والفايتمينات وأشارت إلى ان أغلبية الأدوية المنقذه للحياة حالياً محتكرة عند تجار السوق الأسود والذين يحتكرون الأدوية التي تشهد ندرة لجني الأرباح.

وأشارت لشكاوى مواطنين من أن حياتهم باتت في خطر بسبب (تفويت) العديد منهم لجرعات الأدوية المهمة والمتعلقة بالأمراض المزمنة، ولجوء بعضهم إلى الطلب من المغتربين إرسال أصناف الأدوية المعدومة مع القادمين من الخارج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)