التعايشي يلتقي الجالية السودانية بكينيا

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد حسن التعايشي مساء أمس بالجالية السودانية بمقر السفارة بنيروبي.
وقال التعايشي إن اللقاء تناول العديد من القضايا، من بينها الدور المحوري لكينيا بوصفها مركزاً للوجود الدولي في القارة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي لدول شرق افريقيا، بجانب العلاقات المتميزة التي تربطها بالسودان، واهمية ذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
واضاف عضو مجلس السيادة ان اللقاء تركز حول ضرورة الاهتمام بملف شرق افريقيا وبناء علاقات استراتيجية مع كينيا والاسراع في تسمية سفيرها فى السودان.
واوضح التعايشي بحسب (سونا)، ان اللقاء أكد دعمه لحكومة الفترة الانتقالية لإنجاز مهامها وواجباتها، وأشاد بالزيارة بوصفها أول زيارة لمسؤول رسمي في حكومة الفترة الانتقالية لكينيا.
وأكد عضو مجلس السيادة ان القارة الافريقية تتجه الآن لبناء نموذج سياسي مما يتطلب بناء علاقات قوية بين السودان ودول القارة خاصة كينيا.
واشار إلى ان اللقاء تناول أهداف زيارة كينيا ومن بينها شرح الرؤية السودانية حول سد النهضة والعلاقة مع الجارة اثيوبيا، وانفتاح القوات المسلحة داخل حدود الأراضي السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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