“حميدتي” يزور قطر في أول زيارة لمسؤول رفيع منذ الإطاحة بـ”نظام البشير”

يغادر السبت المقبل إلى دولة قطر نائب رئيس مجلس السيادة، وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع المستوى منذ الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في الحادي عشر من أبريل 2019م.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تأتي الزيارة ضمن حملة دبلوماسية لشرح طبيعة الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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