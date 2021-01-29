لم تمضي أيام على قرار والي الخرطوم أيمن خالد نمر، باعتماد الكيلوغرام كوحدة أساسية لبيع الخبز بالعاصمة السودانية، وتحديد قيمة الكيلو جرام للخبز بـ “50” جنيهاً،حتى تراجعت معظم المخابز عن ذلك وفق جولة صحفية.
وكشفت متابعات أخبار الخليج 365 يوم الخميس أن معظم مخابز الخرطوم باتت تبيع قطعة الخبز الواحدة بملغ 5 جنيهات بوزن يقل عن 80 جرام، في تحدي واضح لقرار والي الخرطوم.
وقال صاحب مخبز للصحيفة (من المستحيل بيع الخبز بسعر ثابت للكيلو جرام لأن مدخلات الإنتاج تزيد يومياً ونحن نتصرف بإنقاص الوزن حتى نستطيع العمل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مخابز الخرطوم تتجاهل قرار الوالي ببيع الخبز بالكيلو جرام وتحدد 5 جنيهات للقطعة الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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