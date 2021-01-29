والي ولاية شمال دارفور يتفقد سرف عمرة

قام والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي يرافقه اعضاء لجنة آمن الولاية والمستشارين والمدير العام لوزارة الصحة ومدير التأمين الصحي بالولاية، الخميس بزيارة تفقدية إلي محلية سرف عمرة، حيث تفقد الوالي فور وصوله المحلية مقر بعثة ال(يوناميد) بالمحلية الذي تم تسليمه مؤخرا لحكومة الولاية.

وأكد الوالي في اللقاء الموسع الذي عقده مع مديري الإدارات الحكومية وتنسقية قوي الحرية و التغير ولجان المقاومةوالإدارات الأهلية بحضور المدير التنفيذي معتصم جماعادم ، اكداهتمامه بمعالجة قضايا الخدمات والتنمية بالمحلية ، واعدا بشكل خاص بتذليل المعوقات التي توجه العمل في الحقل الصحي. وقال عربي أن من أهم ثمرات ثورة ديسمبر انها فرضت قضايا وأولويات الهامش علي المركز ، مشيرا إلى أن مشروع كهرباء ومياه المحلية سترى النور قريبا، بجانب اعتماد الطريق الفاشر كبكابية سرف عمرة كواحدة من اولويات حكومة الولاية في المرحلة المقبلة، وأشاد عربي بمستوى التناغم الأنسجام بين تنسيقية الحرية والتغير ولجان المقاومة مع الجهاز التنفيذي والإدارة الأهلية بالمحلية بخاصة في متابعة خروج ال(يوناميد) من المحلية، مشيرا إلى أن ذلك التناغم والانسجام قد ساهم في حماية جزء من مقتنيات البعثة. موجها بتسخير كافة تلك المقتنيات لخدمة المواطنين في مجالات التعليم والصحة والشباب

وبشر مواطني سرف عمرة في هذا الجانب باعتماد مقر بعثة ال(يوناميد) ككلية للتنمية الريفية فرع جامعة الفاشر ، وسيتم تسليمها لإدارة الجامعة يوم الأحد القادم، موجها في ذات الوقت وزارة الصحة بتوزيع سبع من السيارات التي خلفتها البعثة لبعض مستشفيات المحليات بما فيها مستشفى سرف عمرة،

وجدد الوالي سعي حكومته لتحقيق التوافق المجتمعي بين مختلف مكونات بالولاية ، معلنا انه بصددإصدار قرارت تقضي بتشكيل لجان لإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة بالمحليات. كما أعلن التزامه بتوزيع حصص الدقيق المدعوم إلى جميع محليات الولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)