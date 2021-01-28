استئناف الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوي بغرب

أكد عام حكومة ولاية غرب دارفور محمد زكريا محمد أمين، استئناف الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوي بالولاية الأحد المقبل. وقال خلال اجتماع اللجنة الفنية لاستئناف الدراسة بوزارة التربية الخميس، إن التقويم الدراسي أمر قومي خاصة المرحلة الثانوية لذلك اقتضت الضرورة إستئناف الدراسة رغم الظروف التي تمر بها الولاية.
وأضاف زكريا أن حكومة الولاية سوف تقوم بتذليل الصعاب والعقبات لوزارة التربية والتوجية حتى تستمر العملية التعليمية بصورة جيدة.
وأشاد زكريا بدور المنظمات والجهات ذات الصلة واولياء الأمور والتلاميذ لاهتمامهم ودعمهم للعملية التعليمية. ومن جانبه أوضح مدير عام وزارة التربية والتوجية دفع الله أحمد ادم، أن الدراسة سوف تكون للصف الثامن أساس والثالث ثانوي على أن تستأنف الدراسة للفصول الأخرى لاحقا. وقال إنهم وضعوا خطة لتوزيع المدارس المتأثرة بالولاية مناديا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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