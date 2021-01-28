مدرب الهلال يؤكد عدم جاهزية فريقه لمواجهة مازيمبي

يخوض فريق كرة القدم بنادي الهلال مباراة مباراته الثانية والأخيرة ببطولة نادي سيمبا التنزاني “كأس سوبر سيمبا”، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر الجمعة بتوقيت العاصمة السودانية الخرطوم، أمام فريق تي بي مازيمبي الكونغولي بستاد مكابا بدار السلام ويأمل الهلال في تحسين صورته المهزوزة التي خرج بها أمس الأربعاء أمام فريق سيمبا منظم البطولة، حيث خسر برباعية مقابل هدف.

وربما يخسر الهلال جهود العديد من لاعبيه المميزين الذين فقدهم في المباراة السابقة بسبب الشد العضلي وهم لاعب المحور صلاح عادل وصانع الألعاب عبد الرؤوف يعقوب والمهاجم الخطير فيني كومبي ويتصدر سيمبا ترتيب الفرق الثلاث المشاركة بالبطولة برصيد 3 نقاط من فوزه على الهلال أمس الأربعاء، بينما سيخوض مازيمبي مباراته الأولى بالبطولة الجمعة أمام الهلال.

وأشار المدير الفني للهلال، زوران مانولوفيتش لهذه المشكلة في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة الغد أمام مازيمبي وفاجأ الصربي زوران مانولوفيتش الجميع وقال إن فريقه غير جاهز لمباراة الغد أمام مازيمبي وأكد أن فريقه غير جاهز لمباراة الغد بنسبة كبيرة، نظراً للظروف التي تحيط به، موضحا أن الهلال يفتقد لأكثر من عشرة لاعبين بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب السوداني الأول في الخرطوم.

وتابع: “فقدنا لاعبين اثنين آخرين بسبب الإصابات في مباراة أمس أمام سيمبا، كما أن اللاعبين يعانون من الإرهاق الشديد بسبب وصولنا إلى العاصمة دار السلام قبل يوم واحد فقط من مباراة سيمبا وسنلعب غداً أمام مازيمبي دون أن نخلد للراحة” وأضاف: “كما يستوجب علينا أن نتدرب اليوم أيضاً، وأوضح الصربي أن اللعب أمام سيمبا ومازيمبي يحتاج لفريق جاهز ونحن سنلعب مباراتين خلال 48 ساعة ونفتقد لأهم العناصر”.

واستطرد زوران: “أخبرت الإدارة بعدم جاهزية فريقي لمباراة الغد وسنعمل ما بوسعنا من أجل الخروج بمكاسب فنية وبدنية تُجهز اللاعبين لقادم الاستحقاقات وهو الأمر الذي جئنا من أجله خصيصًا”وفي ختام حديثه أكد زوران أنه سبق وأن واجه مازيمبي عندما كان يشرف على تدريب أول أغسطس الأنجولي ونجح بالخروج بالتعادل في على أرضه الأخير وهي ذات النتيجة التي خرج بها في أنجولا.

من جانبه تحدث قائد فريق الهلال عبد اللطيف بوي وقال وفق موقع كوورة : “أنا حزين على النتيجة التي انتهت عليها مباراة الأمس أمام سيمبا ، فقدنا عشرة لاعبين انضموا للمنتخب الوطني ولم يرافقوا الفريق إلى دار السلام”وأضاف: “مازيمبي فريق كبير ونحترمه وسبق أن تواجه الفريقان، ولدينا نتائج جيدة أمامه في دوري الأبطال ونتمنى أن تتواصل هذه النتائج في مباراة الغد ونصالح جماهيرنا”.

ووعد بوي أنصار الهلال ببذل مجهود كبير خلال لقاء الغد بالرغم من الإرهاق وعامل الإصاباتوأكمل بويا: “سنحاول تحقيق الفوز على مازيمبي بإذن الله”وعن رده على سؤال أحد الصحفيين عن الخسارة الكبيرة أمام سيمبا، قال بوي : “سيمبا استعد جيداً لمباراة الأمس وكان مرتاحاً عكس الهلال الذي وصل مرهقا ولم يسترجع لياقته البدنية”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)