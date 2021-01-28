وزارة المالية بالجزيرة تُكرم المعاشيين

أشادت الأستاذة ناديه أحمد التهامي مديرعام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة بدور المعاشيين في تأسيس العمل وفق أسس علمية والإستجابة لنداء الواجب، مؤكدة على إستمرار العلاقة القوية التي تربط العاملين مما إنعكس على العطاء بالوزارة.

جاء ذلك لدى مخاطبتها صباح اليوم الإحتفال الذي نظمه الصندوق الخيري للعاملين بالوزارة على شرف تكريم المعاشيين.

وبحسب سونا ، قالت إن المعاش بداية لحياة جديدة وتحقيق النجاحات في أماكن أخرى وذلك لما اكتسبوه من خبرات خلال علمهم بوزارة المالية متمنية التوفيق للمعاشيين في المرحلة القادمة.

من جانبه أعلن الأستاذ صلاح مصطفى الزبير رئيس الصندوق الخيري للعاملين بوزارة الماليه أن التكريم إستهدف 7 من المعاشيين ردا للجميل والعطاء والجهد الذى قُدم من قبلهم داعيا للتوسع في إنشاء الصناديق الخيريه في المؤسسات الحكومية والخاصة للمساهمة في دعم العاملين وتقويه الراوبط الإجتماعية.

هذا وقد تم في ختام الإحتفال تكريم المعاشيين بمبالغ مالية مقدره من قبل الصندوق.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)