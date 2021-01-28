ثلاثي “أزمة الهلال” يشارك مع المريخ وديا

فاز المريخ على فريق الامتداد، متذيل دوري المستوى الأول بالعاصمة الخرطوم بنتيجة (4/0 الخميس، في مباراة ودية بملعب نادي النيل الخرطوم أحرز أهداف المريخ “قلب الدفاع حمزة داؤود من ركلة جزاء، وبكري المدينة، ورمضان عجب (هدفين)”.

وشهدت المباراة مشاركة 3 من لاعبي الأزمة التعاقدية بين المريخ والهلال، لأول مرة منذ نحو 3 أشهر، وهم الظهير الأيسر بخيت خميس ولاعب المحور محمد الرشيد والمهاجم رمضان عجب.

وكانت لجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، وفق رموقع كورورة قد رفضت استئناف الهلال، ضد لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد، قبل نحو أسبوعين، ومنحت المريخ حق الحصول على اللاعبين، الذين اختاروا اللعب له، رغم تعاقدهم في وقت سابق مع الهلال.

وأشرف مدرب الأحمال الاختصاصي، الجزائري أحمد بن قابلية، على فريق المريخ في مباراة الامتداد، بتكليف من مجلس إدارة المريخ، ليكون مديرا فنيا إلى حين وصول المدير الفني الجديد التونسي نصر الدين النابي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)