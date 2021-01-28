إنعقاد الإجتماع الدوري لمجموعة أصدقاء السودان اسفيريا

إنعقدعصر اليوم اسفيرياً الاجتماع الدوري لمجموعة أصدقاء السودان والذي نظمته جمهورية ألمانيا الاتحادية بمشاركة أكثر من 25 دولة ومؤسسة دولية، برئاسة السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء والسفير فيليب آكرمان، المدير العام لأفريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، وبحضور الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة.

وقدم السفير عمر مانيس تنويراً حول الأوضاع السياسية في البلاد، بما في ذلك تنفيذ اتفاقيات السلام، وقدمت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة تنويراً حول موازنة العام 2021 والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وبحسب سونا ،أكد الحضور وقوفهم بجانب السودان في مساره نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود الحكومة في معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني بجانب دعمهم لتنفيذ موازنة العام 2021 وذلك من خلال البرامج التي تنفذها الحكومة مثل برنامج دعم الأسر (ثمرات) إضافة إلى البرامج المستمرة والمجازة في الموازنة.

وأيضاً ناقش الاجتماع التحضيرات لمؤتمر باريس المزمع انعقاده في 17 مايو القادم والذي سيكون بمثابة الإعلان الرسمي لعودة السودان لحاضنة المجتمع الدولي والذي يهدف لتشجيع المستثمرين الدوليين للاستثمار في السودان وأيضاً الاتفاق مع نادي باريس لاعفاء ديون السودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)