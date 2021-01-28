حمدوك يتلقى تنويراً حول الأوضاع الأمنية بالبلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء دكتورعبد الله حمدوك دعم الدولة لقوات الشرطة في كافة المجالات والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادرالشرطية لتمكينها من أداء مهامها خلال الانتقال الذي تشهده البلاد نحو الديموقراطية وتعزيزاً لدورها في حماية حريات وحقوق المواطنين.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء كل من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس ومديرعام قوات الشرطة الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ.

وبحسب سونا ،تلقى رئيس الوزراء خلال اللقاء تنويراً حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وجهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وعبّر رئيس الوزراء عن تقديره للمجهودات الكبيرة لقوات الشرطة في حفظ الأمن وتأمين ممتلكات المواطنين ودورها في عملية الانتقال نحو الديمقراطية برغم شح الإمكانيات وتحديات الانتقال.

من جانبهما تعهد كل من السيد وزير الداخلية والسيد مدير عام قوات الشرطة ببذل أقصى الجهود لحفظ الأمن في كافة ربوع البلاد وإنجاز كل مطلوبات الإنتقال الديمقراطي والإصلاح المؤسسي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)