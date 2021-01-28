مجلس المريخ يشرع في استخراج تاشيرات الاجانب

شرع مجلس المريخ في استخراج تاشيرات اللاعبين الاجانب المراد تسجيلهم في كشوفات الفريق الاول خلال فترة التسجيلات الاستثنائية الجارية الان.
وبحسب صحيفة السوداني ، فان رئيس المريخ سوداكال على تواصل مع الرئيس الشرفي للنادي التازي الى جانب بعض الشخصيات الاخري من اجل انجاز ملف الانتدابات الجارية الان.
ويسعي الاحمر لضم لاعبين اجانب في جميع الخطوط حرصا على دعم الفريق قبل انطلاقة مشواره في دوري المجموعات بالبطولة الافريقية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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