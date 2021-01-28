علن اتحاد كرة القدم السوداني، عن تمديد فترة الاستثناء الخاص بإقامات اللاعبين الأجانب وقال الأمين العام لاتحاد الكرة، حسن أبو جبل،
إنّ مجلس إدارة الاتحاد أصدر قرارًا، بحسب صحيفة السوداني، بالتمرير تمّ من خلاله الموافقة على تمديد الاستثناء الخاص بإقامات اللاعبين الأجانب حتى الرابع من فبراير المقبل.
وسابقًا، كان اتحاد الكرة السوداني قد منح اللاعبين الأجانب حتى السادس والعشرين من يناير موعدًا لتوفيق أوضاع الإقامة
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يصدر قرارا جديدا بشان الاجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.