اتحاد الكرة يصدر قرارا جديدا بشان الاجانب

علن اتحاد كرة القدم السوداني، عن تمديد فترة الاستثناء الخاص بإقامات اللاعبين الأجانب وقال الأمين العام لاتحاد الكرة، حسن أبو جبل،

إنّ مجلس إدارة الاتحاد أصدر قرارًا، بحسب صحيفة السوداني، بالتمرير تمّ من خلاله الموافقة على تمديد الاستثناء الخاص بإقامات اللاعبين الأجانب حتى الرابع من فبراير المقبل.

وسابقًا، كان اتحاد الكرة السوداني قد منح اللاعبين الأجانب حتى السادس والعشرين من يناير موعدًا لتوفيق أوضاع الإقامة

الخرطوم(أخبار الخليج 365)