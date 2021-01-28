الهادي يقف على الاوضاع الأمنية و الاجتماعية بشرق دارفور

وقف رئيس الجبهه الثوريه الدكتور الهادي ادريس على مجمل الأوضاع الامنيه و الاجتماعية ومستوى التنسيق بين القوات النظاميه لتحقيق الأمن و الاستقرار بولاية شرق دارفور و الاستعدادات لتكوين القوات المشتركه بموجب اتفاق سلام جوبا.

وقال الهادي في تصريح بحسب سونا ، انه خلال زيارتة لقيادة الفرقة ٢٠ بمدينة الضعين و قيادة قوات الدعم السريع و مكتب جهاز الأمن والمخابرات العامة و رئاسة شرطة شرق دارفور بحضور والي الولاية الدكتور محمد عيسى عليوه كان بغرض التعرف على الأوضاع الأمنية و المهددات و التحديات التي تواجه الولاية.

وأوضح رئيس الجبهة الثورية انه استمع الى تنويرا مفصلا من قادة الأجهزة الأمنية بشرق دارفور فيما يتعلق بالأوضاع بصفة عامة والمعلومات المتكامله عن الولاية وجهود الأجهزة الأمنية في عمليات جمع السلاح ومكافحة المخدرات.

واشار الهادي الى انه وقف على مستوى الجرائم وفق مضابط الشرطة بما يمهد الطريق أمام تنفيذ وثيقة سلام جوبا ممتدحاً جهود القوات النظامية بدارفور وضرورة حسم الصراعات القبليه و التفلتات التي تحدث في مناطق متفرقة بدارفور.

الى ذلك زار الهادي جامعة الضعين و المستشفى الإماراتي السوداني ووقف على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى داعياً الى أهمية نقل تجربة المستشفى الإماراتي الى بقية ولايات دارفور و الاستفادة من خدماتها المتميزة .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)