شمال دارفور تتسلم مولدات كهربائية ومعدات مياه من الـ”يوناميد”

تسلمت وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور اليوم بمقرها بالفاشر من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي

الـ(يوناميد) مكتب الفاشر المنتهية ولايتها بدارفور، تسلمت عدد من الحاويات التي تحتوي على مولدات كهربائية وأجهزة معامل للمياه،

ووقعت على مذكرة التسليم عن وزارة البنى التحتية المدير العام مي أحمد ادم وعن البعثة المشتركة السيد الأمين ديمبا المدير الأداري لدعم البعثة.

وأشادت المديرة العام للوزارة مي أحمد ادم في كلمتها بهذه المناسبة بمستوى التعاون والتنسيق الذي كان قائما بين حكومة الولاية والبعثة المشتركة طوال فترة عملها بدارفور،

الأمر الذي إنعكس أيجابا على حفظ السلام بجميع أرجاء دارفور، فضلا عن تقديم الخدمات بالريف والحضر، علاوة على تعاونها مع وزارة البنى التحتية من أجل توفير خدمات المياه للمواطنين .

وبحسب سونا ، دعت مي البعثة إلى تقديم المزيد من الدعم اللوجستي للوزارة خاصة الآليات الثقيلة حتى تواصل العمل في تنفيذ مشاريع البنى التحتية المتمثلة في الطرق والكباري والابار الجوفية ومصارف المياه بحاضرة الولاية ومحلياتها المختلفة.

وأشار الأمين ديمبا المدير الأداري لدعم البعثة في حفل التوقيع ان تسليم تلك المعدات لوزارة البنى التحتية يجئ في أطار تعاون البعثة المشتركة مع حكومة شمال دارفور وتنفيذآ لقرار مجلس الامن الدولي القاضي بإنهاء تفويض البعثة المشتركة اعتبارا من نهاية العام المنصرم .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)