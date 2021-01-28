صحة الخرطوم تؤكد أهمية التدريب لإنجاح العمل الصحي

ربط مدير عام وزارة الصحة الخرطوم د.محجوب تاج السر منوفلي نجاح المرحلة القادمة بالصحة بنجاح برامج التدريب وبناء قدرات العاملين بالحقل الصحي .

واكد لدى اجتماعه بالادارة العامة للتدريب وبناء القدرات بالوزارة اليوم أهمية التدريب وضرورة العمل على تغيير مفهومه لدى العاملين مشيرا الى ان الوزارة تعول كثيرا على مجالي التدريب والتخطيط الاستراتيجي باعتبار ان بامكانهما تحديد خط سير العمل وتقويته وتحقيق الرضا الوظيفي تبعا لذلك .

وبحسب سونا ، وجه منوفلي بالإهتمام بفرص التدريب والإستفادة منها في تنمية القدرات فيما التزم بحل كافة الإشكالات التي تواجه عمل التدريب وتوفير التمويل اللازم لبناء القدرات من أجل تطوير وجودة العمل الصحي.

كما اشار الى اهمية إعادة برنامج البعثات و تحسين شروطه وانعكاس ذلك ايجابا على توفر الاختصاصيين بالمناطق النائية .

ومن جهته استعرض مدير الإدارة العامة للتدريب وبناء القدرات بوزارة الصحة د.محمد مامون محمد عيسى أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل ادارته ومنها مشاكل الكوادر والاستبقاء والتقاطعات مع بعض الجهات في مجال التدريب مؤكدا اهمية التدريب في تطوير العمل الصحي .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)