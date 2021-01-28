البرهان يلتقي السفير البريطاني بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالتطور الذى تشهده العلاقات السودانية البريطانية .

وأكد سيادته، لدى إستقباله بمكتبه اليوم ، السفير البريطاني بالسودان السفير عرفان صديق، بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالبلاد، حرص السودان على توسيع آفاق التعاون المشترك مع بريطانيا فى مختلف المجالات .

وبحسب سونا ، أوضح السفير عرفان صديق، فى تصريح صحفي ، أن اللقاء والذي وصفه بالمثمر ، تناول عملية التحول الديمقراطي فى السودان ودور القوات المسلحة فى حماية الفترة الانتقالية ومساهمتها فى التغيير السياسي والاقتصادي وصولا إلى التحول الديمقراطى الكامل .

وأكد السفير البريطاني، أهمية الدور الذي يمكن ان يضطلع به رئيس مجلس السيادة فى إنجاح عملية انتقال السلطة إلى الحكومة المنتخبة..

الخرطوم(أخبار الخليج 365)