السودان يستعيد عضويته في الهيئة الاستشارية العالمية للأقطان

أعلنت الهيئة الاستشارية الدولية للقطن مقرها واشنطن عودة عضوية السودان مجدداً ممثلة في شركة السودان للأقطان للهيئة الاستشارية.

وبهذا عادت الأقطان السودانية للأسواق والبورصات العالمية المهتمة بسلعة القطن ومردود هذا استجلاب العملات الصعبة و دعم للاقتصاد الوطني. وبذلك أصبح السودان العضو رقم (29) عالمياً ورقم (12) أفريقياً وذلك عقب جهود مضنية لتحقيق النجاح.

وأكدت شركة السودان للأقطان أنها جددت عضويتها في الهيئة، وذكرت في تعميم صحفي اليوم بحسب (سونا)، أن السودان يعتبر من الدول المشاركة في إنشاء الهيئة الاستشارية الدولية للقطن منذ العام 1939م.

واكدت الشركة التزامها بسداد رسوم العضوية في الهيئة عقب انقطاع دام ثلاث سنوات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)