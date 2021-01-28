بدء إجراءات التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي الخميس المقبل

تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من شهر فبراير وحتى الثالث عشر من الشهر نفسه مراحل التقديم لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي القبول للجامعات هذا العام في ظل ثورة ديسمبر المجيدة والتحديات التي تواجهها٠

وقال الأستاذ علي الشيخ مدير الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات ان رسوم التقديم للشهادة السودانية داخل السودان مبلغ 100 جنيه فيما يكون مبلغ التقديم للشهادة العربية والأجنبية خارج السودان مبلغ 30 دولار أمريكي.

وتناشد الوزارة بحسب (سونا)، كل الطلاب المستوفين لشروط التقدم على ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني للقبول وملء الإستمارة بالصورة الصحيحة والمطلوبة، كما تناشد كل أولياء الطلاب بضرورة متابعة أسس وضوابط التقديم مع ابنائهم الطلاب.

ويأتي التقديم لهذا العام بعد ظروف معقدة واستثنائية وتوكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل باستمرار لتجويد عملية التقديم لمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2020 – 2021 حتى ينال رضا الطلاب وأولياء أمورهم وتناشدهم بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالتقديم وإجراءاته من موقع الإدارة العامة للقبول (www.admission.gov.sd)، حيث يتوفر في الموقع دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية٠

الخرطوم (أخبار الخليج 365)