ضبط (58) قطعة كلاشنكوف معدة للتهريب

ضبطت شرطة ولاية القضارف محلية القريشة أمس “الأربعاء” (58) قطعة كلاشنكوف و(5) جمال. وقالت مصادر شرطية، إنّ الأسلحة كانت معدة للتهريب لإحدى دول الجوار وتم ضبط متهمين بحوزتهما (58) قطعة كلاشنكوف بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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