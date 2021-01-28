والي الجزيرة يعزو التفلتات لضعف وارد الولاية من المواد البترولية

أرجع دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة التفلتات والاحتكاكات التي شهدتها مدينة مدني أمس الأربعاء بين أفراد من القوات المسلحة والشرطة لضعف الوارد للولاية من المواد البترولية والدقيق المدعوم.

وناشد والي الجزيرة في تصريح بحسب (سونا)، الحكومة الإتحادية لمعالجة التحديات التي تواجه الولاية في توفير المواد البترولية ودقيق المخابز للحد من تكدس المواطنين ومنع الاحتكاكات والتفلتات، وكشف عن ترتيبات جارية لتنفيذ جملة من الاجراءات بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية لمنع حدوث التفلتات مستقبلاً ،وطمأن المواطنين باستقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.

وكان والي ولاية الجزيرة ولجنة أمن الولاية قد اطمأنوا مساء أمس الأربعاء على صحة المصابين بعدد من مستشفيات مدينة مدني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)