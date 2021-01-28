بنحو ٨ آلاف رأس.. دخول الشحنة الأولى من المواشي للسعودية

أعلنت شعبة مصدري الماشية الحية، عن دخول شحنة صادر الضأن الأولى للسعودية، وأشار نائب الامين العام لشعبة سليم صلاح لاستمرار عمليات الشحن لجدة بواقع باخرة يومياً، مشيراً الى مغادرة الباخرة (المبروكة) ١٠ تحمل اكثر من ٤ آلاف رأس من الضأن.

وأكد رئيس وكلاء مصدري الماشية بسواكن حميد أحمد، استمرار عمليات شحن المواشي.

وقال بجسب صجيفة السوداني، ان ترتيبات استئناف الصادر مع السعودية بدأت منذ مطلع يناير الجاري.

موضحاً ان الصادر بدأ بالمواشي الموجودة بالمحاجر، واضاف : اختيار البواخر تم بواسطة المصدرين أنفسهم، بعد التأكد من المواصفات، وتوفر الاحتياجات الأساسية للمواشي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)