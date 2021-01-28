أعلنت الإدارة العامة للصيدلة وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن بدء إجراءات تجديد التراخيص للمؤسسات الصيدلانية الخاصة وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021م وحتي يوم الثلاثاء الموافق 27 ابريل 2021م.
وحرصاً منا على الالتزام بالتدابير الصحية تنوه الإدارة بضرورة التسجيل على الموقع الالكتروني www.khpharmacy.gov.sd وسيتم لاحقاً نشر قوائم تتضمن أسماء المؤسسات الصيدلانية الخاصة المسجلة على الموقع كل حسب تاريخه تباعاً على منصة التواصل الخاصة بالإدارة على الفيس بوك تحت إسم (الإدارة العامة للصيدلة – وزارة الصحة ولاية الخرطوم)
ولإكمال إجراءات التجديد بحسب (سونا)، يجب إحضار كافة المستندات المطلوبة في الموقع، كما سيتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالموقع لكل مؤسسة بتاريخ الحضور. علماً بإن أي مؤسسة لا يتم تسجيلها عبر الموقع تتعرض لفقدان فرصتها في التجديد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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