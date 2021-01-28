توقيف (5) متهمين نهبوا 23 ألف دولار وذهباً من أسرة أجنبية

أوقفت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية بحري خمسة متهمين بنهب 23 ألف دولار ومصوغات ذهبية من منزل أسرة أجنبية بمنطقة أم القرى جنوب بحري تحت تهديد السلاح الأبيض.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن المتهمين تمكنوا من دخول منزل سيدة أجنبية في غيابها وهددوا أطفالها وتحصلوا منهم على مفتاح إحدى الغرف، واستولوا على المقتنيات.

ودونت السيدة بلاغاً لدى الشرطة التي زارت مسرح الجريمة وتحصلت على معلومات دقيقة عن المتهمين ومن ثم نشرت جنودها على نطاق واسع بولاية الخرطوم، ونجحت في القبض على سيدة ووضعتها متهمة رئيسية، وكشفت التحقيقات عن أنها استغلت معرفتها السابقة بالمنزل ومقتنيات الشاكية.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة السوداني، أن الشرطة أخضعتها للتحقيق وأقرت خلاله بارتكابها الجريمة وأرشدت على بقية المتهمين الذين أوقفتهم الشرطة لاحقاً ويجري التحقيق معهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)