مخابز: يضطر بعضنا لاستلاف الموازين من الملاحم

شكا أصحاب مخابز من عدم قدرتهم على الحصول على الميزان الرقمي الخاص بوزن الخبز لانفاذ قرار حكومة ولاية الخرطوم بالبيع بنظام الكيلو.

وأكد صاحب مخبز بالخرطوم ابراهيم الفضل في حديثه بحسب صحيفة السوداني، على عدم قدرته على توفير الميزان وارتفاع تكلفته، وأشار إلى أن بعض المخابز صارت تستلف الميزان من محلات بيع اللحوم لبيع الخبز ، وشدد على ضرورة التزام حكومة الخرطوم بتوفيره للمخابز لتتمكن من إنجاز عملية البيع.

وأشار صاحب مخبز إلى أن الميزان غال وسعره (16) ألف جنيه وغير متوفر بالأسواق إضافه إلى أنه يعطل العمل بالمخبز ويفاقم الصفوف، وطالب الجهات المسئوله بتوفير الميزان باسعار مناسبه.

وقال صاحب مخبز بامدرمان علي ادريس إن المخابز تجابه مشكلة في توفير الميزان الرقمي ما يعيق بيعهم للخبز للمواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)