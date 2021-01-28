انتهاء التحقيق في (45) دعوى فساد مالي وإحالة (15) للمحكمة

كشفت النيابة العامة عن فراغها من (45) دعوى جنائية تتعلق بالفساد المالي، وإحالت (15) دعوى أخرى إلى القضاء بينها (5) وصفتها بالمهمة.

وافتتح النائب العام تاج السر الحبر أمس (الأربعاء) مقري نيابتي مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، ومكافحة الفساد بالخرطوم، واستقبل وكلاء النيابة الذين نقلوا من وزارة العدل مؤخراً.

وقال رئيس نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية “الهادي محجوب مكاوي” بحسب صحيفة السوداني: إنهم مارسوا العمل في مقر النيابة منذ ستة أشهر، أحيلت خلال تلك الفترة (15) دعوى إلى القضاء وأن النيابة تنظر الآن الإدعاء في خمس دعاوى مهمة، وكشف عن فراغهم من التحقيق في (45) دعوى، ستحال إلى القضاء قريباً.

وأوضح “مكاوي” أن النيابة تمارس عملها وفقاً للثوابت الداخلية والدولية، مضيفاً أن دور النيابة مكافحة الجريمة واستقرار النظام، لافتاً إلى أنها حارساً للمصالح العامة والتطبيق العادل للقانون.

وطالب رئيس نيابة الفساد النائب العام بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1991)، ليتيح للنيابة العامة سلطة التحقيق منفصلة عن التحري، ومنها سلطة تفتيش السجون والوقوف على حالات كبار السن، فضلاً عن استجواب المتهمين في الجرائم الخطيرة بنيابة خاصة، إلى جانب إنشاء شرطة خاصة بعمل النيابة، ومنح النائب العام سلطة إسقاط الحصانة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)