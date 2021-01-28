شاهدبالفيديو : مطربة شابة تُقدم رقص استعراضي مثير وسط مجموعة من الشباب وتخلق ضجة بالمواقع الإسفيرية

تداول رواد المواقع الإسفيرية مقطع فيديو لمطربة شابة أثناء تقديمها لفاصل من الرقص الإستعراضي المثير وهي تتوسط مجموعة من الشباب المتواجدين بالحفل الذي كانت تتغنى فيه بطريقة لفتت إنتباه العديد من مشاهدي الفيديو وجعلتهم يتسابقون لتصويرها.

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي غضبهم من الطريقة التي كانت ترقص بها المطربة وهي وسط حشد كبير من الشباب ،حيث علق بعض الناشطون علىها بقولهم (الرقيص أصبح واحد من المهام الأساسية التي تقوم بها القونة ودونه لايكتمل الغناء ومابكون في عداد كويس ونقطة).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)