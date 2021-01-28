تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب سوداني يقدم فواصل من الرقص وهو يعتلي سقف منزل يقام فيه حفل ويقفز من حين لآخر في أمكان مختلفة من المنزل .
وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد كان الشاب يتحرك في أماكن مختلفة من المنزل لكي يقدم تلك الرقصات دون مراعاة لخطورة مايفعله وما يمكن أن ينتج عن ذلك ،فيما أشعل السوشيال ميديا من خلال فواصل الرقص التي قدمها الأمر الذي جعل عدد من الناشطين يصفون ماقام به (بالجنون) كما أضافو أن الشعب السوداني أصبح يتعمد فعل الأشياء للفت الإنتباه وقال آخرون يبدو أننا حنبنيهو رقيص .
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: (الجنون فنون) شاب يعتلي سقف منزل ويُقدم فواصل من الرقص الهستيري وساخرون (حنبنيهو رقيص ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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