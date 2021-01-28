صلاح الدين عووضة يكتب.. شــــفوت !!

كان هذا في زمان مضى..

زمان من أزمنة العهد الكئيب… في مشفى – حكومي – صار هو نفسه كئيباً..

والمريضة التي يهمنا أمرها تحتاج إلى (دِرِبٍ) عاجلٍ..

والطبيب الذي كان مُشرفاً على (الحالة) دائم التذمُّر من كآبة الزمن الكئيب ذاك..

ويتطلع إلى اليوم الذي يهاجر فيه إلى (بلاد بره)..

علماً بأن الأطباء – في ذياك الزمان – كانوا ممنوعين من الهجرة هذه… بقرار سياسي..

وعجز الطبيب المُتذمِّر هذا من إدخال الإبرة في الوريد..

وطفق يتذمّر – فوق تذمُّره هذا – من عدم بروز أي عرق من عروق يدي مريضتنا..

وجاء ثانٍ… وثالث… ورابع؛ وعجزوا جميعهم..

وأخيراً تفتقت أذهانهم المُتذمِّرة عن حل عجيب… قالوا: لن يقدر على هذا سوى أحد (الشفوت)..

وسألتهم فزعاً: شفوت؟… ومَن هُم الشفوت هؤلاء؟!..

قالوا لي انتظر وسترى؛ وانتظرت… ورأيت… فإذا هو ممرض يحتاج هو ذاته إلى دِرِب..

ومن بعد الدِّرِب فواكه… ولحمة… وعصائر..

كان جلداً على عظم… ولكنه – ولدهشتي الشديدة – أنجز ما عجز عنه الأطباء في ثوانٍ..

فقال لي المُتذمِّر الأول بلهجة فرح… وانتصار: شفت؟!..

ومن يعش كثيراً يشوف كثيراً؛ وما شفته – خلال رحلة حياتي – أكد لي نظرية الشفوت..

أو بمعنى آخر؛ أن الشهادات العلمية ليست كل شيء..

سيما في مجال الإدارة… ولي تجارب شخصية – من هذه الزاوية – أثناء عملي بالمصارف..

فقد كنت أُرقى سريعاً متجاوزاً أقراني… ودفعتي..

صحيحٌ كنت حائزاً على شهادات فوق الجامعية… ولكن منهم مَن كان حاملاً شهادة الدكتوراة..

وما علمته بعد ذلك من أفواه بعض كبار المصرفيين أثار حِيرتي..

الكبار سناً… وخبرةً… ووظيفةً؛ فالمعيار عندهم هو ما ورثوه من رصفائهم الإنجليز..

وهو أن الشخصية أولاً… ثم المؤهلات الأكاديمية..

ويعنون بمفردة الشخصية الكاريزما… ثم سرعة اتخاذ القرار – مع القوة – وإن كان خاطئاً..

فهو أفضل من التردد… والضعف… وقلة الحيلة..

وأشك الآن – إذ أجتر هذه التجربة القصيرة – أن تلكم الصفات كانت متوافرة في شخصي..

ولكن ربما كانوا يرون فيّ ما لم أره في نفسي..

أما لماذا هي قصيرة؟… فذلك يعود إلى هادم اللذات – أقصد المعايش – نظام الإنقاذ..

المهم إنني أحس بشدة – هذه الأيام – إلى حاجة ثورتنا إلى شفوت..

فقد جرّبنا أصحاب الشهادات العليا – والخبرات الأممية – فعجزوا عن إيجاد وريد (الحالة)..

عجزوا عن مجرد العثور عليها… دعك من غرز إبرة المحلول فيها..

والآن فقط أدركت لِم تشترط المنظومة الإدارية – في أمريكا – عامل الشخصية..

فهي عندهم أولاً؛ ثم الشهادات… والخبرات… والمؤهلات..

نحتاج – إذن – إلى شفوت إدارة… وسياسة… واقتصاد؛ بأعجل ما يسمح به الزمن الإضافي..

وذلك بعد أن فشل الدكاترة… العلماء… القادمون من (بلاد بَرّه)..

علينا أن ننقذ ثورتنا – سريعاً – إن كان في كأس زمن فترتنا (الانتقامية) باقٍ..

ننقذها من (دكاترة) مُتضخِّمي الشهادات… ضئيلي الكاريزما..

بالشـــفوت !!.

صحيفة الصيحة