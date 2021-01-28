توزيع الدقيق المدعوم على المخابز البلدية وإلزامها ببيع الخبز بالكيلو

أكد رئيس اللجنة التسييرية لشعبة المخابز بولاية الخرطوم إسماعيل عبد الله استلام المخابز البلدية للدقيق المدعوم وإلزامها ببيع الخبز بالكيلو.
وقال في تصريح إن الحصة تتراوح بين (40-60) جوالاً في الأسبوع، ووصفها بالضعيفة، موضحاً أنها غير كافية للعمل اليومي للمخبز، لافتاً إلى أن بعض المخابز رفضت العمل بالكيلو لدخولها في خسائر نسبة لارتفاع تكلفة الإنتاج، مبيناً أن بعض المخابز التزمت ببيع الخبز بالكيلو بوزن (100) جرام للقطعة ليكون عدد (10) رغيفات بواقع (5) جنيهات للقطعة الواحدة، مشيراً إلى أنه كلما زادت تكلفة الانتاج ستقل الجرامات.
وطالب إسماعيل بحسب صحيفة السوداني، الجهات المسؤولة بمراقبة الأوزان وزيادة توزيع حصص دقيق لتكون كافية، وأوضح أن الأزمة ستستمر في حاله ضعف توزيع الحصص وتتراجع الطاقة الإنتاجية للمخابز، مبيناً أن حصة ولاية الخرطوم من الدقيق تتراوح مابين (37-25) ألف جوال، وشكى رئيس اللجنة التسييرية لشعبة المخابز من استمرار أزمة الغاز وعدم الاستجابة للبلاغات المقدمة لبعض شركات الغاز من قبل أصحاب المخابز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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