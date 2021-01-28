صحة الخرطوم: لا توجد (طوارئ مغلقة) بمستشفيات الولاية

نفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، إغلاق غرف الطوارئ بمستشفيات الولاية، مؤكداً أن كل غرف الطوارئ تعمل بشكل طبيعي في كل المستشفيات ولا توجد طوارئ مغلقة بولاية الخرطوم.

وأشار د. عماد مأمون مدير إدارة المستشفيات بولاية الخرطوم، في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق أن هنالك بعض الوحدات بعدد اثنين من المستشفيات فقط لا تعمل هي وحدة الجراحة بمستشفى إبراهيم مالك وحدة النساء والتوليد بسبب التعقيم.

وقال د. عماد بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن الصحة تحتاج كغيرها من المجالات للاستقرار في التمويل حتى تقدم خدمات جيدة وبشكل دائم، مطالباً بزيادة ميزانية الصحة، وحذر من توقف قسم الأشعة بمستشفى أم درمان في أي لحظة نسبة لأن الجهاز قديم ويحتاج لتغيير، مطالباً بضرورة دعم قطاع الصحة بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)